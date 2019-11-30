В Москве состоялся главный поединок года, который подарил зрителям РЕН ТВ массу эмоций. Стронгмен Михаил Кокляев был отправлен в нокаут бойцом ММА Александром Емельяненко, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Бой проходил на "ВТБ Арене" в рамках большого боксерского вечера. Прямую трансляцию боя вел телеканал РЕН ТВ.

Российский боец Александр Емельяненко одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в супертяжелой категории поединка по правилам бокса.

Накануне турнира эксперты были солидарны во мнении, что фаворитом является Емельяненко. Отмечалось, что знаменитый боец посвятил всю жизнь именно единоборствам и его мастерство отработано долгими годами.

Кокляев, в свою очередь, последние шесть месяцев интенсивно разучивал новые приемы. Но для него этот бой был дебютом на ринге. Перед встречей спортсменов боксер Денис Лебедев оценил шансы спортсмена в 10%, если он вдруг попадет нокаутирующим ударом.

Однако вышло несколько иначе, и первая минута поединка была достаточно острожной. Так, пока Кокляев контролировал Емельяненко джебом, его соперник просто наблюдал за тем, что выучил его противник на ринге.

После того как Емельяненко оценил возможности самого сильного человека России с ударом под тонну, он принялся действовать первым номером. И это сразу дало результаты - уже на исходе первого раунда Емельяненко провел "двойку" в челюсть своего соперника. Тот пошатнулся и упал. Кокляев смог встать на счет "десять", но, поскольку он шатался, он не смог убедить судью в том, что способен продолжать бой. Тогда было просигнализировано о нокауте.

Кокляев по окончании турнира заявил о намерении провести матч-реванш, отметив, что его противник уже на это согласился. Также, по его словам, их новая встреча на ринге пройдет по правилам ММА.

Выигравший поединок Емельяненко после боя извинился перед зрителями за столь скоротечный бой.

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