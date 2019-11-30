В Москве впервые в истории прошел чемпионат мира по всем видам карате.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на соревновании нашу страну представила команда под руководством вице-президента Федерации синдо-рю и пенджак-силат Азербайджана, главным тренером нашей сборной Аббасом Гунбатовым.

На соревновании, в котором приняли участие свыше тысячи спортсменов из более 40 стран, наша сборная успешно выступила. Санан Халилли (37 кг), одержав победу на всеми соперниками, поднялся на высшую ступень пьедестала.

Другой наш спортсмен Алисафар Амиров (39 кг) уверенно дошел до финала. Но по итогам решающий встречи наш представитель довольствовался серебряной медалью.

Члены нашей сборной Аллахъяр Ахмедов (25 кг), Гейс Багирзаде (32 кг), Руфат Исаев (57 кг) и Лала Микаилова (64 кг) завершили чемпионат мира на третьем месте.

В рамках чемпионата мира был также организован фестиваль.