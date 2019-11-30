Проходит жеребьевка финальной стадии ЕВРО-2020, матчи которого пройдут и в Баку
В Бухаресте (Румыния) проходит жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020 по футболу, матчи которого пройдут и в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, на данный момент известны 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата. Они пробились через отборочный турнир.
Полный состав участников станет известен в конце марта следующего года, когда определятся четыре победителя стыковых матчей.
После завершения отборочных игр УЕФА обнародовала составы корзин для жеребьевки.
Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина
Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия
Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия
Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель плей-офф А, победитель плей-офф В, победитель плей-офф С, победитель плей-офф D
В стыковычных матчах ЕВРО-2020 сыграют следующие команды:
Путь А: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*
Путь В: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия
Путь С: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*
Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь
Напомним, что матчи группы А пройдут на олимпийских стадионах Баку и Рима.
Жеребьевка началась в 21:00.
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