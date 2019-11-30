В Бухаресте (Румыния) проходит жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020 по футболу, матчи которого пройдут и в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, на данный момент известны 20 из 24 участников финальной стадии чемпионата. Они пробились через отборочный турнир.

Полный состав участников станет известен в конце марта следующего года, когда определятся четыре победителя стыковых матчей.

После завершения отборочных игр УЕФА обнародовала составы корзин для жеребьевки.

Корзина 1: Бельгия, Италия, Англия, Германия, Испания, Украина

Корзина 2: Франция, Польша, Швейцария, Хорватия, Голландия, Россия

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель плей-офф А, победитель плей-офф В, победитель плей-офф С, победитель плей-офф D

В стыковычных матчах ЕВРО-2020 сыграют следующие команды:

Путь А: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*

Путь В: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия

Путь С: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния*

Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь

Напомним, что матчи группы А пройдут на олимпийских стадионах Баку и Рима.

Жеребьевка началась в 21:00.