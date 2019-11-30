Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев одержал победу на Кубке Алроса по вольной и греко-римской борьбе, который проходит в Москве, сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, передает Day.Az.

В решающей схватке Гаджи Алиев одержал победу над представителем России со счетом 5:4 и стал победителем.