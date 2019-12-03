https://news.day.az/sport/1181584.html Бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун - ВИДЕО
Бойцы MMA одновременно отправили друг друга в нокдаун - ВИДЕО
Бойцы смешанного стиля (MMA) Эдер Лопес и Диего Невеш отправили друг друга в нокдаун на турнире промоушена ECE в Португалии. Видео появилось в Twitter MikeyThomas.
Поединок завершился в первом раунде. Оба бойца пошли в наступление и атаковали друг друга. 22-летний Лопес поднялся почти сразу, а 31-летний Невеш остался лежать на настиле, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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