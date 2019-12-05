В матче 15-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 2:1, передает Day.Az со ссылкой на theuk.one.

Хозяева открыли счет в начале матча. Рэшфорд ворвался в штрафную и с острого угла отправил мяч в ворота. В этом эпизоде ошибку допустил голкипер "Тоттенхэма" Гассанига, от рук которого мяч влетел в сетку. После гола манкунианцы продолжили атаковать и создали еще несколько опасных моментов. Самый реальный шанс был у Рэшфорда, который с 20 метров пробил в перекладину. В конце тайма гостям удалось реализовать свой единственный момент. Алли подобрал мяч после сейва де Хеа и с близкого расстояния переиграл голкипера.

В начале второго тайма "Манчестер Юнайтед" вновь сумел забить гол. Сиссоко сбил в своей штрафной Рэшфорда и пострадавший сам реализовал пенальти. В оставшееся время на поле шла упорная борьба, но счет не изменился.

Таким образом, главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью проиграл своему бывшему клубу.

Благодаря победе "Манчестер Юнайтед" поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Тоттенхэм" опустился на восьмую позицию.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 2:1 (1:1) Голы: Рэшфорд (7, 49, с пенальти) - Алли (39)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Янг, Линделеф, Фред, Джеймс, Лингард (Шоу, 87), Мактомини, Гринвуд (Перейра, 80), Рэшфорд.

"Тоттенхэм": Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Уинкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Чельсо, 85), Алли, Лукас Моура (Эриксен, 64), Сон Хын Мин, Кейн. Предупреждение: Уинкс (13).

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

