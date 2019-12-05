Чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов обратился к легендарному баскетболисту Майклу Джордану в комментарии к видеозаписи со своей баскетбольной тренировки, передает Day.Az со ссылкой на vestikavkaza.ru.

В ролике боец MMA забрасывает мяч в кольцо. "Я просто обожаю эту игру. Майкл Джордан, ты где?" - написал Нурмагомедов.

Сейчас 31-летний россиянин готовится к очередной защите титула: 18 апреля следующего года он сразится с американцем Тони Фергюсоном в Нью-Йорке.

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