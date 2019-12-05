Перенесенное из-за беспорядков в столице Каталонии футбольное испанское "класико" между местной "Барселоной" и мадридским "Реалом" пройдет 18 декабря. Чем ближе день матча, тем больше слухов. Последние вести из Мадрида: против "Барсы" могут не сыграть Эден Азар и Марсело, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Полузащитник "Реала" и сборной Бельгии рискует пропустить матч с "Барселоной" из-за травмы. Изначально предполагалось, что Азар пропустит от 8 до 12 дней, однако обследование с помощью МРТ выявило микротрещину в месте удара, полученного хавбеком.

Из-за этого повреждения Азар может пропустить от 4 до 6 недель и, таким образом, скорее всего не сыграет с "Барсой", сообщает официальный сайт "Реала". Проблемы со здоровьем испытывает и бразильский защитник "сливок" Марсело. Его мышечное повреждение может отстранить оборонца от футбола на 2 недели.