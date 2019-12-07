https://news.day.az/sport/1183102.html «Интер» на своем поле не смог обыграть «Рому» - ВИДЕО
«Интер» на своем поле не смог обыграть «Рому» - ВИДЕО
Футболисты "Интера" и "Ромы" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.
Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры "Интер", набрав 38 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, "Рома" с 29 очками поднялась на четвертую строчку.
В следующем туре "Интер" в гостях сыграет против "Фиорентины", а "Рома" на своем поле встретится со СПАЛом.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре