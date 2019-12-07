Футболисты "Интера" и "Ромы" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Италии, передает Day.Az со ссылкой на sovsport.ru.

Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры "Интер", набрав 38 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице серии А, "Рома" с 29 очками поднялась на четвертую строчку.

В следующем туре "Интер" в гостях сыграет против "Фиорентины", а "Рома" на своем поле встретится со СПАЛом.

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