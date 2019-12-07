"Эвертон" на своем поле обыграл "Челси" в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в субботу, 7 декабря, в Ливерпуле и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На пятой минуте "ирисок" вывел вперед Ришарлисон. На старте второго тайма преимущество "Эвертона" увеличил Доминик Калверт-Льюин. На 52-й минуте Матео Ковачич отыграл один мяч. Через 32 минуты Калверт-Льюин оформил дубль и установил окончательный счет.

После 16 туров в активе "Челси" 29 очков, команда находится на четвертом месте в турнирной таблице. "Эвертон" победил в первом матче после увольнения португальца Марку Силвы с поста главного тренера. Команда набрала 17 очков, покинула зону вылета и расположилась на 14-й строчке.

В следующем туре "Челси" 14 декабря на своем поле примет "Борнмут". "Эвертон" днем позже на выезде встретится с "Манчестер Юнайтед".