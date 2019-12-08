В Саудовской Аравии состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал матч-реванш между супертяжеловесами: мексиканцем Энди Руизом и британцем Энтони Джошуа. Они оспаривали чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Повторный поединок между соперниками длился все 12 раундов. Победу единогласным судейским решением одержал Джошуа: 118:110, 118:110, 118:110. Он взял реванш за поражение нокаутом в их предыдущем бое в Нью-Йорке и смог вернуть себе чемпионские пояса по четырем версиям.

Теперь в активе Джошуа 23 победы в 24 боях. Руиз же потерпел второе поражение в профессиональной карьере при 33 победах.