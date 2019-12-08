Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис-младший объяснил свое поражение от британца Энтони Джошуа, которое стоило ему четырех чемпионских поясов. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Видимо, три месяца вечеринок и празднований победы в первом бою сказались. С лишним весом я потерял в мобильности", - заявил 30-летний боксер.

Матч-реванш прошел в Саудовской Аравии в ночь на 8 декабря. Джошуа одолел соперника и вернул чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super, Международной боксерской организации (IBO).

Накануне поединка Руис оказался на 20 килограммов тяжелее соперника. Вес американского спортсмена составил 128,3 килограмма.

В первом поединке американец сенсационно победил Джошуа. Он нанес британскому тяжеловесу первое поражение в карьере.

В активе Джошуа 23 победы, 21 из которых нокаутом, при единственном поражении. У Руиса 33 победы (22 - нокаутом) и два поражения.