Голкипер менхенгладбахской "Боруссии" Янн Зоммер спас свою команду от гола в матче чемпионата Германии против мюнхенской "Баварии". Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте "Матч ТВ", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Игроку удалось остановить мяч, который практически пересек линию. Зоммер дотянулся до него кончиками пальцев в падении и спас команду от пропущенного гола.

Команда Зоммера праздновала победу в матче с "Баварией" (2:1). "Боруссия" заняла первую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 31 очко. На втором месте "РБ Лейпциг", отстающий от лидера на одно очко.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги на счету Зоммера три матча без пропущенных голов. В среднем голкипер пропускает 1,14 гола за игру.

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