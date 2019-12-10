Бывший форвард национальной команды Бразилии Мишел Бастос оказался замешан в криминальной истории.

Об этом сообщает Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источник утверждает, что экс-футболист был обвинен в мошенничестве с налогами и отмывании денег. Отмечается, что одним из пунктов обвинения стало то, что в 2018 году спортсмен продал свою виллу торговцу наркотиками. За это бразильцу грозит тюремный срок.

Напомним, что за свою профессиональную игровую карьеру Бастос защищал цвета таких клубов, как голландский "Фейеноорд", французские "Лилль" и "Лион", немецкий "Шальке-04" и итальянскую "Рому". Решение о завершении карьеры бразильяский нападающий принял осенью текущего года.