Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, чего стоит ожидать от поединка его подопечного с американцем Тони Фергюсоном.

Специалист напомнил, что бой организовывается промоушеном в пятый раз, добавив, что ни одна из сторон не боится другую, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Никто из них не сломается, так что вопрос только в том, кто сможет побить другого парня. Хоть я и тренер Хабиба, но уверен, что Тони нельзя сломать. Его можно лишь победить.

Думаю, ни один из них не будет лезть в голову другому. Это будет сражение двух классных бойцов. Так что посмотрим, кто лучше подготовится к бою.

Безусловно, я ставлю на своего парня. Не на Фергюсона же мне ставить!" - цитирует Мендеса AKA Fight News.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон должен пройти 18 апреля 2020 года на номерном турнире в Брайтоне