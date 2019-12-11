https://news.day.az/sport/1184233.html Хабиб Нурмагомедов приехал в Мекку - ФОТО
Хабиб Нурмагомедов приехал в Мекку - ФОТО
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиб Нурмагомедов приехал в Мекку.
Он выложил соответствующее фото в Instagram, передает Day.Az.
"Хвала Всевышнему за все, что он дал нам", - прокомментировал пост 31-летний спортсмен.
Напомним, что Нурмагомедов одержал в смешанных единоборствах (ММА) 28 побед, восемь из которых были достигнуты. при помощи нокаута.
Следующий бой в UFC пройдет 18 апреля 2020 года против американца Тони Фергюсона.
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