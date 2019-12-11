Австрийцы играли в симпатичный футбол, но пробились только в Лигу Европы.

"Ливерпуль" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов выиграл у "Ред Булл Зальцбург" - 2:0, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.

Счет в игре открыл Наби Кейта: вратарь хозяев Цицан Станкович опрометчиво бросился наперерез Садио Мане и позволил сенегальцу отдать голевой пас. Кейта по оставленным голкипером воротам не промахнулся.

Буквально через минуту Станкович снова ошибся на выходе, и Мохамед Салах попал по воротам с острейшего угла.

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