https://news.day.az/sport/1184310.html Две ошибки вратаря «Зальцбурга» подарили «Ливерпулю» путевку в плей-офф ЛЧ - ВИДЕО
Две ошибки вратаря «Зальцбурга» подарили «Ливерпулю» путевку в плей-офф ЛЧ - ВИДЕО
Австрийцы играли в симпатичный футбол, но пробились только в Лигу Европы.
"Ливерпуль" в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов выиграл у "Ред Булл Зальцбург" - 2:0, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.
Счет в игре открыл Наби Кейта: вратарь хозяев Цицан Станкович опрометчиво бросился наперерез Садио Мане и позволил сенегальцу отдать голевой пас. Кейта по оставленным голкипером воротам не промахнулся.
Буквально через минуту Станкович снова ошибся на выходе, и Мохамед Салах попал по воротам с острейшего угла.
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