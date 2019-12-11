"Интер" обидно проиграл "Барселоне" и остался за бортом Лиги чемпионов - ВИДЕО
"Барселона" одержала победу над "Интером" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
"Барселона" (14) располагается на первом месте в своей группе, "Интер" (7) - третий.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
"Интер" - "Барселона" 1:2 (1:1)
Голы: Лукаку 44 - Перес 23, Фати 87
"Интер": Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио (Политано 75), Весино, Брозович, Валеро (Эспозито 77), Бираги (Лазаро 69), Лукаку, Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.
"Барселона": Нето, Тодибо, Умтити, Ленгле, Ракитич (де Йонг 63), Ваге, Видаль, Аленья, Фирпо, Перес (Фати 84), Гризманн (Суарес 62)
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
Предупреждения: Ленгле 35, Валеро 45+1, Фирпо 49, де Врей 88
Судья: Кёйперс Бьорн.
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