"Барселона" одержала победу над "Интером" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

"Барселона" (14) располагается на первом месте в своей группе, "Интер" (7) - третий.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

"Интер" - "Барселона" 1:2 (1:1)

Голы: Лукаку 44 - Перес 23, Фати 87

"Интер": Ханданович, Годин, де Врей, Шкриньяр, Д'Амброзио (Политано 75), Весино, Брозович, Валеро (Эспозито 77), Бираги (Лазаро 69), Лукаку, Мартинес

Главный тренер: Конте Антонио.

"Барселона": Нето, Тодибо, Умтити, Ленгле, Ракитич (де Йонг 63), Ваге, Видаль, Аленья, Фирпо, Перес (Фати 84), Гризманн (Суарес 62)

Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

Предупреждения: Ленгле 35, Валеро 45+1, Фирпо 49, де Врей 88

Судья: Кёйперс Бьорн.

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