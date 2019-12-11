Полузащитник Барселоны Френки де Йонг вместе со своей командой завершили групповой этап Лиги чемпионов победой над Интером 2:1. Тем не менее, после финального свистка игрок стоял с кислым видом в центре поля.

После того, как прозвучал финальный свисток в матче Барселоны, де Йонг взглянул на табло, чтобы узнать результаты других матчей дня. К его разочарованию, бывший клуб де Йонга - Аякс - проиграл Валенсии и с 10 набранными очками стал только третьим в группе, не попав в плей-офф Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на isport.ua.

Видео расстроенного де Йонга после победы Барселоны над Интером покорило Сеть. Пользователи восхищаются игроком, который продолжает искренне переживать за свой бывший клуб.

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