Джамшид Магеррамов, игравший в составе сборной Азербайджана по футболу в 2007/2009 гг., арестован.

Как передает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, 36-летний полузащитник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Подробности ареста Магеррамова, который провел 6 игр в составе сборной, пока неизвестны.