https://news.day.az/sport/1184790.html Арестован бывший футболист сборной Азербайджана
Арестован бывший футболист сборной Азербайджана
Джамшид Магеррамов, игравший в составе сборной Азербайджана по футболу в 2007/2009 гг., арестован.
Как передает Day.Az со ссылкой на sportinfo.az, 36-летний полузащитник был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Подробности ареста Магеррамова, который провел 6 игр в составе сборной, пока неизвестны.
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