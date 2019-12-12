Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин снова нанес травму судье в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

В третьем периоде встречи против "Бостон Брюинс" Овечкин на скорости въехал в спину Джона Макайзека. Рефери получил повреждение и покинул лед. Сообщается, что он пройдет медобследование.

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