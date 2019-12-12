Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Германии Лерой Зане отказал "горожанам" в подписании нового контракта. Действующий договор игрока с манкунианцами рассчитано до лета 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее сам Зане уже неоднократно давал понять, что хочет покинуть "Сити". Летом интерес к нему активно проявляла мюнхенская "Бавария". Однако тогда немецкий хавбек получил разрыв крестообразных связок, и сделка сорвалась.

Теперь же Зане подтвердил свои слова о желании покинуть "Ман Сити", который теперь будет вынужден понижать ценник на игрока. Летом "горожане" требовали за немца не менее 100 миллионов евро, что не устраивало "Баварию".

Теперь же мюнхенцы после отказа Зане от контракта с "Сити" могут сэкономить на приобретении футболиста.