В поединке 15-го тура Бундеслиги Бавария на своем поле разгромила Вердер.

Победа позволила вернуться мюнхенцам вернуться в зону Лиги чемпионов, а бременцы расположились максимально близко к зоне переходных матчей, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

Бавария - Вердер 6:1
Голы: Коутиньо, 45, 63, 78, Левандовски, 45+4, 72, Мюллер, 75 - Рашика, 24

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг (Перишич, 46), Алаба, Дэвис - Горецка (Мюллер, 70), Киммих, Алькантара - Гнабри, Левандовски, Коутиньо (Сингх, 82)

Вердер: Павленка - Селасси (Фридль, 45+2), Велькович, Гросс - Шахин - Ланг, Эггештайн, Классен, Аугустинссон - Осако (Битенкур, 67), Рашика (Бартельс, 86)

Предупреждения: Павар, Боатенг - Гросс, Фридль. 

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