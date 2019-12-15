Бавария на своем поле разгромила Вердер - ВИДЕО
В поединке 15-го тура Бундеслиги Бавария на своем поле разгромила Вердер.
Победа позволила вернуться мюнхенцам вернуться в зону Лиги чемпионов, а бременцы расположились максимально близко к зоне переходных матчей, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.
Бавария - Вердер 6:1
Голы: Коутиньо, 45, 63, 78, Левандовски, 45+4, 72, Мюллер, 75 - Рашика, 24
Бавария: Нойер - Павар, Боатенг (Перишич, 46), Алаба, Дэвис - Горецка (Мюллер, 70), Киммих, Алькантара - Гнабри, Левандовски, Коутиньо (Сингх, 82)
Вердер: Павленка - Селасси (Фридль, 45+2), Велькович, Гросс - Шахин - Ланг, Эггештайн, Классен, Аугустинссон - Осако (Битенкур, 67), Рашика (Бартельс, 86)
Предупреждения: Павар, Боатенг - Гросс, Фридль.
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