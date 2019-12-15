"Реал Сосьедад" принимал на своем стадионе "Барселону". Встреча прошла в рамках 17-го тура чемпионата Испании по футболу. Игра закончилась мирным исходом 2:2, передает Day.Az со ссылкой на golfstriminform.ru.

В начале игры главный арбитр встречи поставил пенальти в ворота гостей. 11-метровый вызвался бить нападающий Микель Оярсабаль, который не промахнулся с точки. На 38-й минуте "Барселона" смогла отыграться усилиями французского форварда Антуана Гризманна. На перерыв команды ушли при ничейном счете.

Второй тайм начался с гола гостей. На 49-й минуте уругваец Луис Суарес вывел "Барселону" вперед в матче. Каталонцы не смогли удержать преимущество. Нападающий "Реал Сосьедада" Александер Исак восстановил паритет в счете. До конца матча результативных действий команды больше не совершили.

Таким образом, "Барселона" набрала 35 очков в Примере. Это первый показатель чемпионата. На втором месте мадридский "Реал" (34), но у него матч в запасе. "Реал Сосьедад" поднялся на четвертую позицию, набрав 28 баллов.

Следующий матч "Барселона" проведет с мадридским "Реалом". Матч назначен на 18 декабря. Каталонская полиция ранее сообщила, что не сможет обеспечить в полной мере безопасность этой игры. Есть риск переноса встречи. "Реал Сосьедад" 22 декабря отправится в гости к "Осасуне".