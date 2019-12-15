Нурмагомедов рассказал о подготовке к поединку с Фергюсоном
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что планирует начать основную подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном в начале 2020-го. Об этом сообщает ТАСС.
31-летний россиянин подчеркнул, что ежедневно проводит в зале по три часа. "При этом важно не перезагрузиться. Основная подготовка начнется уже в январе", - заметил он, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
11 декабря отец бойца Абдулманап Нурмагомедов заявил, что россиянин сумел улучшить свои навыки в ударной технике.
Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля. Российский боец уже в третий раз будет защищать титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
В октябре Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и во второй раз защитил титул. При этом россиянин довел победную серию до 28 поединков.
Фергюсон и Нурмагомедов - лучшие в UFC по количеству побед подряд среди действующих спортсменов (12). Поединок между ними отменялся уже четыре раза. Фергюсон - бывший обладатель временного титула в легком весе.
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