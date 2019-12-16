В матче 17-го тура чемпионата Испании "Валенсия" сыграла вничью с мадридским "Реал" со счетом 1:1. На 78-й минуте счет открыл Карлос Солер, но в компенсированное время королевский клуб от поражения Карим Бензема, передает Day.Az со ссылкой на soccernews.ru.

"Валенсия" - "Реал" - 1:1 (0:0)

Голы: Солер, 78 - 1:0, Бензема, 90+5 - 1:1

"Валенсия": Доменек, Гайя, Коста (Вальехо, 61), Габриэл Паулиста, Васс, Парехо, Коклен (Кондогбиа, 83), Ферран Торрес, Солер, Гарай, Родриго.

"Реал": Куртуа, Рамос, Начо, Карвахаль, Варан, Вальверде, Кроос, Иско (Бэйл, 69), Модрич (Йович, 81), Родриго (Винисиус Жуниор, 69), Бензема.

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