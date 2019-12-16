В Италии продолжается развитие истории вокруг бойкота отдельными клубами влиятельного издания Corriere dello Sport. К "Милану" и "Фиорентине", которые отказались сотрудничать с газетой неделю назад, присоединился "Интер". Об этом сообщил его тренер Антонио Конте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, Corriere dello Sport 10 дней назад разместили на обложке двух темнокожих игроков "Интера" и "Ромы" под заголовком "Черная пятница", имея в виду, что Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг являются лидерами команд и во многом олицетворяют борьбу в матче.

Тогда и "Интер", и "Рома" осудили подобный, как им показалось, "расистский" заголовок, а "Милан" и "Фиорентина" пошли дальше, отказав журналистам издания в аккредитациях на своих матчах до конца сезона. "Интер" ограничился порицанием, но не прошло и недели, как миланцы присоединились к бойкоту.

Все дело в том, что на страницах Corriere dello Sport появилось письмо болельщика "Болоньи", который критиковал игру "Интера", его кадровую политику и тренера Конте. Журналисты сопроводили этот материал своими анти-интеровскими комментариями. "Интер" из-за этого отменил пресс-конференцию перед игрой с "Фиорентиной" (1:1).

А после воскресного матча Конте рассказал о конфликте клуба с итальянскими медиа: "Что касается бойкота СМИ, то всем занимается юрист. Это не мой выбор, так решил "Интер", приняв эту историю на личный счет. Необходимо подать сигнал на весь мир и каждому, а не кому-то отдельно. Нужно уважение. Как же абсурдно и удивительно было видеть, что ассоциация прессы требует от меня извинений. Им должно быть стыдно".

По мнению синьора Антинио, которого цитирует Football Italia, газеты заходят слишком далеко: "Сначала они публикуют расистскую обложку, которая выставляет нас посмешищем. Затем публикуют письмо Михайловича за день до того, как он объявил о своей болезни, хотя он просил их не делать этого. Нужны какие-то рамки".

"Если у кого-то есть ручка, это не значит, что он может писать все что угодно. "Интер" хочет изучить это так называемое электронное письмо, потому что, возможно, это фейк, и клуб хочет разобраться, что за этим стоит", - сказал Конте.