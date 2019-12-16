https://news.day.az/sport/1185887.html Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
Сегодня, 16 декабря, в Нью-Йорке состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на soccernews.ru.
Результаты:
Дортмундская "Боруссия" - ПСЖ
"Реал" - "Манчестер Сити"
"Аталанта" - "Валенсия"
"Атлетико" - "Ливерпуль"
"Челси" - "Бавария"
"Лион" - "Ювентус"
"Тоттенхэм" - "Лейпциг"
"Наполи" - "Барселона"
Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей в 21:00.
Финал Лиги Чемпионов в этом сезоне состоится 30-го мая 2020 года и пройдёт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.
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