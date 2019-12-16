Сегодня, 16 декабря, в Нью-Йорке состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на soccernews.ru.

Результаты:

Дортмундская "Боруссия" - ПСЖ

"Реал" - "Манчестер Сити"

"Аталанта" - "Валенсия"

"Атлетико" - "Ливерпуль"

"Челси" - "Бавария"

"Лион" - "Ювентус"

"Тоттенхэм" - "Лейпциг"

"Наполи" - "Барселона"

Первые матчи 1/8 финала пройдут 18, 19, 25 и 26 февраля. Ответные - 10, 11, 17 и 18 марта. Начало всех матчей в 21:00.

Финал Лиги Чемпионов в этом сезоне состоится 30-го мая 2020 года и пройдёт на Олимпийском стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.