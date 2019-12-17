Представители китайских государственных СМИ предупредили "Арсенал", что упоминание клуба будет под запретом, пока руководители не извинятся за высказывания полузащитника клуба Месута Озила, передает Day.Az со ссылкой на sport24.ru.

Немецкий футболист турецкого происхождения 14 декабря выступил с резким заявлением относительно мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае. После этого китайская государственная телекомпания CCTV отменила прямую трансляцию матча 17-го тура АПЛ "Арсенал" - "Манчестер Сити" (0:3).

"Арсенал" опубликовал заявление в китайской социальной сети Weibo, подчеркнув, что футболист выражал свое личное мнение. Тем не менее, в Китае продолжают выражать бурное недовольство и требуют от "канониров" официальных извинений. Один из руководителей клуба, имеющий опыт работы с Китаем, считает, что "канонирам" все же придется это сделать, чтобы не допустить эскалации конфликта.

"Единственным явным выходом из этой ситуации является извинение на сайте клуба. Это культурная проблема, и китайцы чувствуют себя ущемленными", - приводит The Telegraph слова источника.

Аккаунты Озила в китайских соцсетях уже заблокированы, а фан-клуб "М10", в котором состояли около 30 тыс. человек, распущен. Власти Китая также приказали поисковикам убрать из выдачи имя немецкого футболиста.

Напомним, что Озил осудил притеснения уйгуров (мусульманского меньшинства) в западных провинциях Китая. По оценкам правозащитных организаций, в Синьцзяне (автономный район на северо-западе Китая) было задержано более миллиона уйгуров. В прошлом месяце в СМИ были опубликованы доказательства, что на заключенных оказывается давление, также они подвергаются насилию.