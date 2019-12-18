В ответном матче 1/16 финала Кубка Турции "Галатасарай" на выезде обыграл "Тузласпор" - 4:0. В домашнем матче стамбульский клуб уступил 0:2.

По сумме двух матчей "Галатасарай" пробился в следующую стадию. Его следующий соперник станет известен позднее, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Кубок Турции

1/16 финала

Ответный матч

"Тузласпор" - "Галатасарай" - 0:4 (0:3)

Голы: Нагатомо, 10, Фалькао, 16, Фегули, 45+1, Беланда, 90+2.

Первый матч - 2:0

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