https://news.day.az/sport/1186466.html «Галатасарай» разгромил «Тузласпор» и пробился в 1/8 финала Кубка Турции - ВИДЕО
«Галатасарай» разгромил «Тузласпор» и пробился в 1/8 финала Кубка Турции - ВИДЕО
В ответном матче 1/16 финала Кубка Турции "Галатасарай" на выезде обыграл "Тузласпор" - 4:0. В домашнем матче стамбульский клуб уступил 0:2.
По сумме двух матчей "Галатасарай" пробился в следующую стадию. Его следующий соперник станет известен позднее, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.
Кубок Турции
1/16 финала
Ответный матч
"Тузласпор" - "Галатасарай" - 0:4 (0:3)
Голы: Нагатомо, 10, Фалькао, 16, Фегули, 45+1, Беланда, 90+2.
Первый матч - 2:0
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