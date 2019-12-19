Состоялось перенесенное Эль Класико. Зрители, собравшиеся на "Камп Ноу", не увидели засчитанных голов. У гостей мяч в ворота отправил Гарет Бэйл, но был зафиксирован оффсайд, передает Day.Az со ссылкой на bombardir.ru.

Каталонцы впервые в сезоне чемпионата Испании потеряли очка дома. Тем не менее, "Барселона" по-прежнему лидирует, а "Реал" идет на втором месте.

Чемпионат Испании. Примера. 10-й тур

Барселона - Реал - 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

"Барселона": Тер Стеген, Семеду (Видаль, 55), Пике, Бускетс, Суарес, Месси, Ленгле, Гризманн (Фати, 83), Жорди Альба, Серхи Роберто, де Йонг.

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Кроос, Бензема, Каземиро, Бэйл, Вальверде (Модрич, 80), Иско (Родриго, 80), Менди.

Предупреждения: Ракитич, 21; Суарес, 40; Лангле, 45 - Каземиро, 66; Бэйл, 70; Иско, 76; Рамос, 78; Карвахаль, 90+2.

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