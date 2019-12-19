В Азербайджане награждены лучшие спортсмены года - ФОТО
Центр спортивных исследований подвел итоги уходящего 2019 года, реализовав проект под названием "Победители года-2019".
Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, были определены лучшие по семи различным номинациям.
Мероприятие прошло сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе.
Победители по 7 номинациям:
"Спортивный деятель года" - Маир Мамедов - вице-президент Федерации шахмат Азербайджана
"Спортивное сооружение года" - Бакинский Олимпийский стадион
Лучший футболист года - Эмиль Балаев ("Тобол", Казахстан)
Лучший легионер - Абделла Зубир ("Карабах")
Лучший тренер года - Гурбан Гурбанов ("Карабах")
Спортсмен года - Теймур Раджабов (шахматы)
Команда года - Женская сборная Азербайджана по шахматам
Кроме того, специальные премии получили:
Самир Мамедов - за достойное участие в Операционном комитете Вторых Евроигр в Минске
Тофик Гейдаров - за заслуги в развитии детского спорта
Олимпийский комплекс города Шамахы - спортивное сооружение, которое приняло больше всего массовых мероприятий
Эмин Махмудов - футболист года в азербайджанской премьер-лиге в сезоне 2018/2019.
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