Центр спортивных исследований подвел итоги уходящего 2019 года, реализовав проект под названием "Победители года-2019".

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, были определены лучшие по семи различным номинациям.

Мероприятие прошло сегодня на Бакинском Олимпийском стадионе.

Победители по 7 номинациям:

"Спортивный деятель года" - Маир Мамедов - вице-президент Федерации шахмат Азербайджана

"Спортивное сооружение года" - Бакинский Олимпийский стадион

Лучший футболист года - Эмиль Балаев ("Тобол", Казахстан)

Лучший легионер - Абделла Зубир ("Карабах")

Лучший тренер года - Гурбан Гурбанов ("Карабах")

Спортсмен года - Теймур Раджабов (шахматы)

Команда года - Женская сборная Азербайджана по шахматам

Кроме того, специальные премии получили:

Самир Мамедов - за достойное участие в Операционном комитете Вторых Евроигр в Минске

Тофик Гейдаров - за заслуги в развитии детского спорта

Олимпийский комплекс города Шамахы - спортивное сооружение, которое приняло больше всего массовых мероприятий

Эмин Махмудов - футболист года в азербайджанской премьер-лиге в сезоне 2018/2019.