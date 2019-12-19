https://news.day.az/sport/1186947.html Азербайджанский футболист сделал предложение любимой - ФОТО
Азербайджанский футболист сделал предложение любимой - ФОТО
Нападающий Национальной футбольной команды Азербайджана и немецкого клуба "Пройссен" Руфат Дадашев в день 50-летия матери сделал предложение своей возлюбленной Лоле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport.com, свадьба состоится в 2020 году.
"Сестра и Лола помогали мне в подготовке юбилея. Лола и не догадывалась о моих намерениях. Мы вышли прогуляться, а когда вернулись, то все было украшено шарами и цветами. Лола со слезами на глазах сказала мне "да", рассказал футболист.
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