Стал известен новый спонсор «Габалы»
Стало известно имя нового спонсора Спортивного клуба "Габала".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, новым партнером "Габалы" будет производитель натурального сока "Jalə".
Отметим, что Спортивный клуб "Габала" был создан в 1995 году под названием "Гейгель". D 1995-2005 годах клуб представлял Ханларский район. 4 мая 2005 года клуб сменил название на "Гилан". В сезоне 2005/06 команда стала чемпионом первого дивизиона и завоевала путевку в высшую лигу чемпионата Азербайджана. В 2006 году перед дебютом в высшей лиге "Гилан" был переведен из Ханларского района в Габалу и с тех пор команда представляет город Габала. 31 августа 2007 года ПФК "Гилан" был переименован в СК "Габала". "Габала" дважды выступала в групповом раунде Лиги Европы, является действующим обладателем Кубка Азербайджана.
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