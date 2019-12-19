Стало известно имя нового спонсора Спортивного клуба "Габала".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, новым партнером "Габалы" будет производитель натурального сока "Jalə".

Отметим, что Спортивный клуб "Габала" был создан в 1995 году под названием "Гейгель". D 1995-2005 годах клуб представлял Ханларский район. 4 мая 2005 года клуб сменил название на "Гилан". В сезоне 2005/06 команда стала чемпионом первого дивизиона и завоевала путевку в высшую лигу чемпионата Азербайджана. В 2006 году перед дебютом в высшей лиге "Гилан" был переведен из Ханларского района в Габалу и с тех пор команда представляет город Габала. 31 августа 2007 года ПФК "Гилан" был переименован в СК "Габала". "Габала" дважды выступала в групповом раунде Лиги Европы, является действующим обладателем Кубка Азербайджана.