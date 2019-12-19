"Тоттенхэм" планирует получить €440 млн за продажу прав на название стадиона
Лондонский "Тоттенхэм" планирует продать права на название стадиона на 15 лет за €29,3 млн в год. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Telegraph, передает Day.Az.
Если президенту клуба Дэниэлу Леви удастся найти спонсора, готового заплатить обозначенную цену, то в сумме "Тоттенхэм" получит €440 млн. По информации британского издания, стоимость постройки лондонской арены составила €1,17 млрд.
Самым крупной сделкой по продаже названия стадиона считается контракт между канадским банком Scotiabank и ареной в Торонто, на которой выступают команды Национальной хоккейной лиги "Торонто Мейпл Лифс" и Национальной баскетбольной ассоциации "Торонто Рэпторс". За €575 млн стадион на 19 лет получил название Scotiabank Arena.
Строительство 62-тысячного стадиона "Тоттенхэма" началось в мае 2015 года и продлилось до марта 2019-го. В рамках Английской премьер-лиги (АПЛ) основной состав лондонцев впервые сыграл на поле нового стадиона 3 апреля, победив "Кристал Пэлас" (2:0).
После 17 туров "Тоттенхэм" занимает пятое место в АПЛ, набрав 26 очков. Ближайшая игра лондонцев пройдет 22 декабря, на домашней арене они примут "Челси".
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