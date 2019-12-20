Стартовал этап прямой продажи билетов на игры "Евро-2020" по футболу.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АФФА, с сегодняшнего дня анонсировано начало прямой продажи на четыре игры "Евро-2020", которые будут пройдут в Баку. Теперь болельщики посредством портала euro2020.com/bakutickets смогут приобрести билеты на 3 игры группы А и на 1 встречу 1/4 финала, которые состоятся на Бакинском олимпийском стадионе.

До этапа прямой продажи с 4 по 18 декабря прошла лотерея на право покупки билетов. Все болельщики, принявшие участие в лотерейном этапе и успешно его завершившие могут выкупить свои билеты. До конца января 2020 года они получат уведомление на электронную почту, и после этого смогут оплатив стоимость получить свои билеты. Продажа билетов осуществляется только онлайн. Обратившиеся смогут купить до четырех билетов. Билеты делятся на три категории - первой категории стоят 125, второй - 75, третьей - 30 евро.

Билеты, предусмотренные для лиц с ограниченными физическими возможностями, независимо от трибуны и места, будет продаваться по самой низкой цене - за 30 евро, а также сопровождающим им лицам будет предоставлен бесплатный билет.

Три игры группы А и одна игра четвертьфинала "Евро-2020", будут проведены в Бакинском олимпийском стадионе. Согласно результатам жеребьевки, в группу А попали Турция, Италия, Уэльс и Швейцария. В Баку 13 июня будет проведена игра Уэльс-Швейцария, спустя четыре дня - игра Турция-Уэльс, 21 июня - Швейцария-Турция, а четвертого июля игра четвертьфинала.