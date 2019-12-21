https://news.day.az/sport/1187580.html Названы лучшие футболисты года - СПИСОК
Названы лучшие футболисты года - СПИСОК
Британская газета The Guardian опубликовала список из ста лучших футболистов по итогам 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
Первое место в Топ-100 занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который в этом году в шестой раз стал обладателем "Золотого мяча".
Второе место досталось голландскому защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку, на третьей строке расположился еще один игрок "Ливерпуля", полузащитник из Сенегала Садио Мане. В 2019 году они помогли своему клубу одержать победу в Лиге чемпионов.
Примечательно, что Криштиану Роналду из "Ювентуса" досталось лишь четвертое место в рейтинге.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре