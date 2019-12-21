Британская газета The Guardian опубликовала список из ста лучших футболистов по итогам 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Первое место в Топ-100 занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который в этом году в шестой раз стал обладателем "Золотого мяча".

Второе место досталось голландскому защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку, на третьей строке расположился еще один игрок "Ливерпуля", полузащитник из Сенегала Садио Мане. В 2019 году они помогли своему клубу одержать победу в Лиге чемпионов.

Примечательно, что Криштиану Роналду из "Ювентуса" досталось лишь четвертое место в рейтинге.