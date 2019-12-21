"Фиорентина" на своем поле уступила "Роме" в матче 17-го тура чемпионата Италии. Гости победили во встрече со счетом 4:1, передает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

В составе римлян отличились Эдин Джеко, Александар Коларов, Лоренцо Пеллегрини и Николо Дзаньоло, у "фиалок" гол забил Милан Бадель.

"Рома" одержала третью победу за последние четыре матча и укрепила свои позиции на четвертом месте. Для "Фиорентины" это пятое поражение за шесть последних туров, команда находится на 14-й строчке.

Чемпионат Италии. 17-й тур

"Фиорентина" (Флоренция) - "Рома" (Рим) - 1:4 (1:2)

Голы: Бадель, 34. - Джеко, 19. Коларов, 22. Пеллегрини, 73. Дзаньоло, 88.

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