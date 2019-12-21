https://news.day.az/sport/1187702.html Двукратный чемпион мира-азербайджанец признан лучшей моделью
Двукратный чемпион мира-азербайджанец признан лучшей моделью
Азербайджанский спортсмен Милад Беиги Харчегани признан лучшей моделью среди тхэквондистов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, двукратный чемпион мира стал победителем в этой номинации после турнира "Большого шлема", проведенного в китайском городе Уши.
Наш олимпийский призер был награжден во время Гала-вечера, посвященного итогам сезона.
Отметим, что М.Харчегани (80 кг) занял 4-е место в "Большом шлеме". Другой представитель нашей страны в соревновании Радик Исаев (+80 кг) проиграл во втором круге.
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