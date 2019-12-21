Азербайджанский спортсмен Милад Беиги Харчегани признан лучшей моделью среди тхэквондистов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, двукратный чемпион мира стал победителем в этой номинации после турнира "Большого шлема", проведенного в китайском городе Уши.

Наш олимпийский призер был награжден во время Гала-вечера, посвященного итогам сезона.

Отметим, что М.Харчегани (80 кг) занял 4-е место в "Большом шлеме". Другой представитель нашей страны в соревновании Радик Исаев (+80 кг) проиграл во втором круге.