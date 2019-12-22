Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров готов встретиться в поединке с профессиональным бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.

По словам политика, он пока не определился, в каком виде спорта хотел бы провести бой с Емельяненко.

"У нас в спортивном мире пошла такая мода: все кому не лень, вызывают Александра Емельяненко на бой. Я тоже решил это сделать, но пока не определился, в каком виде спорта. Как вы думаете, бокс или ММА?" - сказал Кадыров на видеозаписи, опубликованной в Instagram.

Свой последний поединок Емельяненко-младший провел против стронгмена Михаила Кокляева, одолев соперника.