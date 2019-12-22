Организаторы клубного чемпионата мира по футболу, который прошел в Дохе, назвали лучшего игрока турнира. Им был признан нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Об этом сообщил официальном аккаунт ФИФА в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Египетский футболист принял участие в двух матчах клубного чемпионата мира, отметившись одной результативной передачей.

Напомним, что "Ливерпуль" в финале турнира обыграл "Фламенго" со счетом 1:0 и впервые стал обладателем престижного трофея.