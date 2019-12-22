https://news.day.az/sport/1187845.html Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
Салах признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
Организаторы клубного чемпионата мира по футболу, который прошел в Дохе, назвали лучшего игрока турнира. Им был признан нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах.
Об этом сообщил официальном аккаунт ФИФА в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Египетский футболист принял участие в двух матчах клубного чемпионата мира, отметившись одной результативной передачей.
Напомним, что "Ливерпуль" в финале турнира обыграл "Фламенго" со счетом 1:0 и впервые стал обладателем престижного трофея.
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