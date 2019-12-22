Африканская конфедерация футбола назвала трех претендентов на звание лучшего игрока 2019 года в Африке. В тройку номинантов вошли футболисты "Ливерпуля" Мохамед Салах и Садио Мане, а также Рияд Марез из "Манчестер Сити". Об этом сообщил официальный сайт CAF, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее был объявлен список из 10 претендентов. Теперь осталось только трое. Победитель станет известен 7 января 2020 года, когда состоится церемония награждения в Хургаде.

Напомним, что два года подряд лучшим футболистом Африки признавался Мохамед Салах.