Первый круг чемпионата Франции завершался 10 матчами 19-го тура. При этом система VAR была использована не везде, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Дело в том, что при тестировании видеопомощника арбитра на противостоянии "Ниццы" и "Тулузы" были обнаружены проблемы с кабелями.

Некоторые из них были уничтожены крысами, и до начала игры не удалось починить VAR. Напомним, что система VAR была внесена в футбольные правила в 2018 году, и тогда же дебютировала в Лиге 1.