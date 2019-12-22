https://news.day.az/sport/1187896.html Крысы испортили систему VAR на матче чемпионата Франции
Крысы испортили систему VAR на матче чемпионата Франции
Первый круг чемпионата Франции завершался 10 матчами 19-го тура. При этом система VAR была использована не везде, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Дело в том, что при тестировании видеопомощника арбитра на противостоянии "Ниццы" и "Тулузы" были обнаружены проблемы с кабелями.
Некоторые из них были уничтожены крысами, и до начала игры не удалось починить VAR. Напомним, что система VAR была внесена в футбольные правила в 2018 году, и тогда же дебютировала в Лиге 1.
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