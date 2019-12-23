https://news.day.az/sport/1187964.html Хабиб Нурмагомедов в третий раз стал отцом
Хабиб Нурмагомедов в третий раз стал отцом
У чемпиона мира в легком весе Хабиба Нурмагомедова родился сын. Это третий ребенок в семье российского бойца смешанного стиля, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Хабиб и его жена Патимат воспитывают четырехлетнюю дочь Фатиму и двухлетнего сына Магомеда. Имя новорожденного пока неизвестно.
Сам Хабиб готовится к бою за титул чемпиона мира с американцем Тони Фергюсоном. Поединок продет 19 апреля в Нью-Йорке.
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