Гвинейский и испанский полузащитник "Барселоны" Мориба Курума отличился впечатляющим голом в матче молодежного чемпионата Испании, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

16-летний полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Мориба Курума показал невероятный гол в матче молодежного чемпионата Испании, напоминающий стиль признанного шведского мастера Златана Ибрагимовича.

После передачи партнера футболист сначала обработал мяч одним касанием, затем перебросил его через защитника, после вышел один на один с вратарем и вновь перекинул мяч уже в сетку ворот.

Курума, который имеет двойное гражданство Гвинеи и Испании, в апреле продлил соглашение с каталонцами до 2022 года.

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