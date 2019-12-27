«Ливерпуль» разгромил «Лестер» - ВИДЕО
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Лестер" в матче 19-го тура АПЛ.
"Ливерпуль" (52 очка) находится на 1 месте, "Лестер" (39 пунктов) расположился на 2 позиции, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.
Лестер, стадион Кинг Пауэр
"Лестер Сити" - "Ливерпуль" 0:4 (0:1)
Голы: Роберто Фирмино 31, Милнер 71 (пенальти), Роберто Фирмино 74, Александер-Арнольд 78
"Лестер Сити": Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Ндиди, Барнс (Олбрайтон 58), Прат (Перес 72), Тилеманс, Мэддисон (Чудхури 76), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Милнер 70), Хендерсон (Лаллана 82), Вейналдум, Салах (Ориги 70), Роберто Фирмино, Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Гомес 62, Мэддисон 73
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