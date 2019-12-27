"Ливерпуль" на выезде обыграл "Лестер" в матче 19-го тура АПЛ.

"Ливерпуль" (52 очка) находится на 1 месте, "Лестер" (39 пунктов) расположился на 2 позиции, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Лестер, стадион Кинг Пауэр

"Лестер Сити" - "Ливерпуль" 0:4 (0:1)

Голы: Роберто Фирмино 31, Милнер 71 (пенальти), Роберто Фирмино 74, Александер-Арнольд 78

"Лестер Сити": Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнджу, Чилуэлл, Ндиди, Барнс (Олбрайтон 58), Прат (Перес 72), Тилеманс, Мэддисон (Чудхури 76), Варди

Главный тренер: Роджерс Брендан.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Милнер 70), Хендерсон (Лаллана 82), Вейналдум, Салах (Ориги 70), Роберто Фирмино, Мане

Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Гомес 62, Мэддисон 73

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.