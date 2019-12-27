В текущем году в Азербайджане в сфере молодежной политики было проведено 143 мероприятия, 124 из которых были местного, 19 - международного значения.

Об этом министр молодежи и спорта Азад Рагимов сказал на сегодняшней встрече с представителями медиа, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметив, что в регионах было проведено 129 массовых акций, Рагимов добавил, что в зарубежные страны было командировано 206 представителей молодежи, а в Азербайджане побывало 1308 представителей: "В республиканском заседании молодежи, проведенном 1 февраля текущего года с участием Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Бакинском конгресс-центре, участвовало до 355 представителей молодежи. На этом мероприятии шести представителям молодежи были вручены президентские премии".