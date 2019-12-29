https://news.day.az/sport/1190021.html Сборная Азербайджана по волейболу сыграет с Польшей
Сборная Азербайджана по волейболу сыграет с Польшей
Женская сборная Азербайджана по волейболу завершила сборы в Баку и отправилась в Турцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, следующий этап подготовки к предстоящему лицензионному турниру команда Васифа Талыбова проведет в Турции и Польше.
В ходе турецкого этапа, "милли" проведет товарищеские матчи с клубами "Фенербахче" и "Тюрк Хава Йоллары", после чего отправится в Польшу, где сыграет с местной сборной.
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