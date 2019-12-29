Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator.

Бой, прошедший в японском городе Сайтама, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.

Емельяненко оказался значительно быстрее соперника, который подошел к поединку с лишним весом. Россиянин опережал американца в атаках, но старался не форсировать события, экономя силы, передает Day.Az со ссылкой на TACC.

Большую часть раунда соперники провели в стойке, и Емельяненко был значительно активнее Джексона, периодически зажимая его у клетки.

Через две минуты 59 секунд после начала поединка Емельяненко нанес сильный удар справа, после которого американец упал. Судья остановил поединок, присудив победу россиянину.

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