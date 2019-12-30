"Арсенал" на своем поле проиграл "Челси" в лондонском дерби в рамках 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Встреча прошла в воскресенье, 29 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 13-й минуте "канониров" вывел вперед Пьер-Эмерик Обамеянг. На 83-й минуте после ошибки вратаря красно-белых Бернда Лено, неудачно сыгравшего на выходе, равенство восстановил Жоржиньо. Через четыре минуты Тэмми Абрахам забил победный мяч синих.

"Арсенал" в 20 турах набрал 24 очка и находится на 12-м месте в чемпионате. "Челси" с 35 очками занимает четвертую позицию.

В следующем туре "Арсенал" 1 января на своем поле примет "Манчестер Юнайтед". "Челси" в тот же день на выезде встретится с "Брайтоном".

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